Sony запатентовала ИИ, который будет проходить игры вместо вас
Кажется, полку сомнительных «изобретений» прибыло. Как передаёт издание PC Gamer, компания Sony запатентовала систему самообучающегося искусственного интеллекта, призванного проходить видеоигры вместо пользователя. Согласно описанию, разработанная Sony система будет отслеживать действия игрока и его стиль прохождения, и по возможности повторять его действия.
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Предполагается, что система станет полезной для занятых геймеров, а также для игроков, испытывающих трудности с прохождением тех или иных участков игры, или же сможет выполнять рутинные действия вроде добычи материалов и «крафта» необходимых предметов.
На данном этапе неизвестно, будет ли применение бота ограничиваться сугубо одиночными проектами или же «выдрессированную» машину также можно будет отправить покорять рейтинговые таблицы сетевых проектов. Впрочем, глядя на поведение некоторых союзников в своих сетевых играх, может сложиться впечатление, что данный бот уже давным давно успешно работает.
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