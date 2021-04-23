Chernobylite выберется из раннего доступа уже этим летом
Ролевой проект с элементами выживания Chernobylite пребывает в состоянии раннего доступа уже больше полутора лет. За это время игра получила высокие пользовательские оценки, но пора, что называется, и честь знать: засиделись разработчики в раннем доступе. И вот, в совсем свежей публикации авторы игры сообщили о готовности осуществить полноценный релиз Chernobylite уже в июле этого года. Точной датой с нами поделятся позже.
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Вместе с тем игра получила очередной так называемый мега-патч, который исправил многие недочёты, улучшил оптимизацию проекта, добавил поддержку новых технологий, в частности, «умного сглаживания» NVIDIA DLSS, добавил новых персонажей и оппонентов, переработал сюжет, и многое другое.
Июльское «окно» релиза актуально для версий Chernobylite для PC, PlayStation 4 и Xbox One. Версии для PlayStation 5 и Xbox Series выйдут позже — до конца текущего календарного года.
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