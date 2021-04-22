Вчера, 21 апреля, появилось первое упоминание о PlayStation Plus Video Pass на сайте польского отдела PlayStation. В первых утечках утверждалось, что Sony собирается представить свой подписочный сервис, который откроет пользователям доступ к фильмам и играм. PS Plus Video Pass сходу назвали симметричным ответом на Xbox Game Pass от компании Microsoft. И уже сегодня компания Sony официально прокомментировала утечку. Ник Магуайр, вице-президент SIE по глобальному развитию, подтвердил, что компания работает над подписочным сервисом, и дал первые комментарии по схеме его работы.

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Начнём с того, что PlayStation Plus Video Pass — это приложение для обладателей подписки PS Plus. Оно предназначено для просмотра фильмов и сериалов, а вот про игры пока речь совсем не идёт. Зато тестирование сервиса должно начаться уже с сегодняшнего числа в Польше и продлится ровно год — о других странах упоминаний пока не было.

На момент запуска библиотека Video Pass сможет предложить владельцам консолей PlayStation только 15 фильмов и несколько сериалов.

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Ник Магуайр пообещал, что библиотека сервиса будет пополняться ежеквартально, а Польша была выбрана в качестве тестового региона потому, что там, по мнению Sony, есть большая и активная пользовательская база, заинтересованная в просмотре цифрового контента. На время тестирования дополнительна плата за доступ к Video Pass взыматься у пользователей PS Plus не будет.