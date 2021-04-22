В начале этого года Frontier Developments поделилась печальным известием: на несколько месяцев задерживается релиз ожидаемого крупного аддона Odyssey для космосима Elite Dangerous. Обновлённый срок релиза был обозначен как «до конца весны», и вот, сегодня разработчики внесли в него больше конкретики: отправиться в космическую «Одиссею» можно будет с 19 мая на PC. На консолях — позже.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru Скидка 30% на топовую механику от XPG! 6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам

Напомним, что дополнение Odyssey добавит в игру возможность кооперативного прохождения, а также позволит пилотам выходить из своих космических кораблей, чтобы погулять по поверхности планет уже пешком. Данную функцию игроки просили разработчиков добавить уже давно, и вот, наконец, она появится.

реклама

Естественно, дополнение платное: за базовую версию с вас попросят 725 рублей.