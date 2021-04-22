Масштабное дополнение Elite Dangerous Odyssey выйдет 19 мая
В начале этого года Frontier Developments поделилась печальным известием: на несколько месяцев задерживается релиз ожидаемого крупного аддона Odyssey для космосима Elite Dangerous. Обновлённый срок релиза был обозначен как «до конца весны», и вот, сегодня разработчики внесли в него больше конкретики: отправиться в космическую «Одиссею» можно будет с 19 мая на PC. На консолях — позже.
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Напомним, что дополнение Odyssey добавит в игру возможность кооперативного прохождения, а также позволит пилотам выходить из своих космических кораблей, чтобы погулять по поверхности планет уже пешком. Данную функцию игроки просили разработчиков добавить уже давно, и вот, наконец, она появится.
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Естественно, дополнение платное: за базовую версию с вас попросят 725 рублей.
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