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Живописные красоты мира Biomutant в свежем игровом трейлере

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Всего через месяц с копейками долгожданный экшен в открытом мире Biomutant откроет свои двери всем желающим. В связи с этим не стоит удивляться повышению активности PR-отдела издательства THQ Nordic. Сегодня, например, нашему вниманию представили свежий завораживающий трейлер, в котором разработчики демонстрируют красоты игрового мира новинки. Как заверяют издатели, перед нами видео полностью на движке Biomutant, без монтажа, постобработки и прочего.

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Релиз Biomutant состоится 25 мая на PC и консолях прошлого поколения. На PlayStation 5 и Xbox Series X|S играть тоже можно — благодаря функции обратной совместимости.

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