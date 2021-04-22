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Immortals Fenyx Rising получила финальное дополнение, превращающее игру в экшен с видом сверху

На этом у игры всё.
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Как и было обещано ещё в прошлую пятницу, сегодня экшен Immortals Fenyx Rising, получивший какое-никакое, но всё же признание в игровом сообществе, обзавёлся третьим и финальным сюжетным дополнением под названием «Потерянные боги». Основное любопытное нововведение аддона заключается в смене положения игровой камеры: она воспаряет в небо и, таким образом, превращает Immortals Fenyx Rising в экшен с видом сверху.

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По сюжету дополнения, нам в роли новой героини по имени Эш предстоит найти и помирить поссорившихся древнегреческих богов, чей конфликт угрожает сохранности всего мира.

Аддон доступен на всех платформах.

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