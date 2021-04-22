В новой альфа-версии Diablo Immortal появятся новый класс, PvP-режим и рейд на 48 человек
Blizzard выпустила обзорный трейлер мобильной ролевой игры Diablo Immortal, в рамках которого команда рассказала о важных изменениях для следующего этапа закрытого альфа-тестирования. Ключевое нововведение — появление нового класса, Крестоносец. Также разработчики повысили планку для максимального уровня, теперь она равняетсяБ
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Из других нововведений для следующего этапа «альфы» следует отметить интересно реализованную систему PvP-состязаний для высокоуровневых игроков и рейды на 48 человек. В ролике показали новое подземелье — Cavern of Echoes, выполненную в «морозно-снежных» декорациях.
Особое внимание в обновлении уделяется той самой PvP-системе, которая получила название The Cycle of Strife. Игроков разделят на три фракции: любители приключений, тени и бессмертные. У первых главная задача — выполнение ежедневных заданий. Любители приключений могут примкнуть к теням или бессмертным, которые обречены на вечное сражение между собой с попутным выполнением заданием и участием в битвах на аренах. Именно бессмертные могут отправиться в рейд на 48 человек.
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Diablo Immortal — проект, предназначенный исключительно для мобильных платформ под управлением iOS и Android. С объявлением даты релиза Blizzard не торопится, но это привычное дело. Грядущая закрытая «альфа» — явно не последний этап тестирования, будут ещё новые.
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