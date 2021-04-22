Компания Microsoft решила сделать подарок тем обладателям Xbox, которые привыкли играть на консолях в условно-бесплатные проекты. Специально для них было сделано объявлено, что более 50 условно-бесплатных проектов доступны для ознакомления даже без наличия платной подписки Xbox Live Gold.

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Список проектов также известен, мы его публикуем под «катом».

Полный список игр. 3on3 FreeStyle;

Aegis Wing;

APB Reloaded;

Apex Legends;

Armored Warfare;

Battle Ages;

Battle Islands;

Battle Islands: Commanders;

Bless Unleashed;

Brawlhalla;

Call of Duty: Warzone;

Crackdown;

Crackdown 2;

Crimson Alliance;

Crossout;

CRSED: F.O.A.D.;

Darwin Project;

Dauntless;

DC Universe Online;

Dead or Alive 5 Last Round: Core Fighters;

Dead or Alive 6: Core Fighters;

Defiance 2050;

Destiny 2;

Doritos Crash Course;

Dungeon Defenders II;

Enlisted;

Eternal Card Game;

Family Game Night;

Fishing Planet;

Fortnite;

Galaxy Control: Arena;

Gems of War;

Happy Wars;

Harm's Way;

Hawken;

Hyper Scape;

Killer Instinct;

Korgan;

Minion Masters;

Neverwinter;

Outriders (демо);

Paladins;

Path of Exile;

Phantasy Star Online 2;

Phantom Dust;

Pinball FX2;

Prominence Poker;

Realm Royale;

Rec Room;

Resident Evil Revelations 2;

ROBLOX;

Rocket League;

Rogue Company;

Skyforge;

SMITE;

Spacelords;

Spellbreak;

Star Trek Online;

Techwars Global Conflict;

TERA;

The Four Kings Casino and Slots;

Too Human;

Trove;

Vigor;

War Thunder;

Warface;

Warframe,

World of Tanks;

World of Warships: Legends;

Yaris.

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Скорее всего, список условно-бесплатных проектов будет расширяться в будущем. В любом случае, Microsoft предпринимает правильные шаги по популяризации своей платформы, и это приносит свои плоды. Как сообщает редактор ресурса Windows Central в своём Twitter, число подписчиков Xbox Game Pass превысило отметку в 23 миллиона. Если верить словам инсайдера, то это знаменательное событие случилось 20 апреля — то есть, буквально позавчера.

23 million as of April 20! https://t.co/Jjs65UaTNw — Jez 👩‍💻 (@JezCorden) April 21, 2021

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Инсайдер с ником Klobrille утверждает, что на каждую игровую студию, принадлежащую игровому подразделению Microsoft, приходится по одному миллиону подписчиков. Напомним,в январе этого года сами редмондцы рапортовали о 18 миллионах подписчиков, поэтому рост базы можно назвать внушительным.