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Более 50 условно-бесплатных игр на Xbox отныне не требуют наличия подписки Live Gold

Давно пора.
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Компания Microsoft решила сделать подарок тем обладателям Xbox, которые привыкли играть на консолях в условно-бесплатные проекты. Специально для них было сделано объявлено, что более 50 условно-бесплатных проектов доступны для ознакомления даже без наличия платной подписки Xbox Live Gold.

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Список проектов также известен, мы его публикуем под «катом».

Полный список игр.
  • 3on3 FreeStyle;
  • Aegis Wing;
  • APB Reloaded;
  • Apex Legends;
  • Armored Warfare;
  • Battle Ages;
  • Battle Islands;
  • Battle Islands: Commanders;
  • Bless Unleashed;
  • Brawlhalla;
  • Call of Duty: Warzone;
  • Crackdown;
  • Crackdown 2;
  • Crimson Alliance;
  • Crossout;
  • CRSED: F.O.A.D.;
  • Darwin Project;
  • Dauntless;
  • DC Universe Online;
  • Dead or Alive 5 Last Round: Core Fighters;
  • Dead or Alive 6: Core Fighters;
  • Defiance 2050;
  • Destiny 2;
  • Doritos Crash Course;
  • Dungeon Defenders II;
  • Enlisted;
  • Eternal Card Game;
  • Family Game Night;
  • Fishing Planet;
  • Fortnite;
  • Galaxy Control: Arena;
  • Gems of War;
  • Happy Wars;
  • Harm's Way;
  • Hawken;
  • Hyper Scape;
  • Killer Instinct;
  • Korgan;
  • Minion Masters;
  • Neverwinter;
  • Outriders (демо);
  • Paladins;
  • Path of Exile;
  • Phantasy Star Online 2;
  • Phantom Dust;
  • Pinball FX2;
  • Prominence Poker;
  • Realm Royale;
  • Rec Room;
  • Resident Evil Revelations 2;
  • ROBLOX;
  • Rocket League;
  • Rogue Company;
  • Skyforge;
  • SMITE;
  • Spacelords;
  • Spellbreak;
  • Star Trek Online;
  • Techwars Global Conflict;
  • TERA;
  • The Four Kings Casino and Slots;
  • Too Human;
  • Trove;
  • Vigor;
  • War Thunder;
  • Warface;
  • Warframe,
  • World of Tanks;
  • World of Warships: Legends;
  • Yaris.

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Скорее всего, список условно-бесплатных проектов будет расширяться в будущем. В любом случае, Microsoft предпринимает правильные шаги по популяризации своей платформы, и это приносит свои плоды. Как сообщает редактор ресурса Windows Central в своём Twitter, число подписчиков Xbox Game Pass превысило отметку в 23 миллиона. Если верить словам инсайдера, то это знаменательное событие случилось 20 апреля — то есть, буквально позавчера.

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Инсайдер с ником Klobrille утверждает, что на каждую игровую студию, принадлежащую игровому подразделению Microsoft, приходится по одному миллиону подписчиков. Напомним,в январе этого года сами редмондцы рапортовали о 18 миллионах подписчиков, поэтому рост базы можно назвать внушительным.

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