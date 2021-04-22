Более 50 условно-бесплатных игр на Xbox отныне не требуют наличия подписки Live Gold
Компания Microsoft решила сделать подарок тем обладателям Xbox, которые привыкли играть на консолях в условно-бесплатные проекты. Специально для них было сделано объявлено, что более 50 условно-бесплатных проектов доступны для ознакомления даже без наличия платной подписки Xbox Live Gold.
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Список проектов также известен, мы его публикуем под «катом».
Полный список игр.
- 3on3 FreeStyle;
- Aegis Wing;
- APB Reloaded;
- Apex Legends;
- Armored Warfare;
- Battle Ages;
- Battle Islands;
- Battle Islands: Commanders;
- Bless Unleashed;
- Brawlhalla;
- Call of Duty: Warzone;
- Crackdown;
- Crackdown 2;
- Crimson Alliance;
- Crossout;
- CRSED: F.O.A.D.;
- Darwin Project;
- Dauntless;
- DC Universe Online;
- Dead or Alive 5 Last Round: Core Fighters;
- Dead or Alive 6: Core Fighters;
- Defiance 2050;
- Destiny 2;
- Doritos Crash Course;
- Dungeon Defenders II;
- Enlisted;
- Eternal Card Game;
- Family Game Night;
- Fishing Planet;
- Fortnite;
- Galaxy Control: Arena;
- Gems of War;
- Happy Wars;
- Harm's Way;
- Hawken;
- Hyper Scape;
- Killer Instinct;
- Korgan;
- Minion Masters;
- Neverwinter;
- Outriders (демо);
- Paladins;
- Path of Exile;
- Phantasy Star Online 2;
- Phantom Dust;
- Pinball FX2;
- Prominence Poker;
- Realm Royale;
- Rec Room;
- Resident Evil Revelations 2;
- ROBLOX;
- Rocket League;
- Rogue Company;
- Skyforge;
- SMITE;
- Spacelords;
- Spellbreak;
- Star Trek Online;
- Techwars Global Conflict;
- TERA;
- The Four Kings Casino and Slots;
- Too Human;
- Trove;
- Vigor;
- War Thunder;
- Warface;
- Warframe,
- World of Tanks;
- World of Warships: Legends;
- Yaris.
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Скорее всего, список условно-бесплатных проектов будет расширяться в будущем. В любом случае, Microsoft предпринимает правильные шаги по популяризации своей платформы, и это приносит свои плоды. Как сообщает редактор ресурса Windows Central в своём Twitter, число подписчиков Xbox Game Pass превысило отметку в 23 миллиона. Если верить словам инсайдера, то это знаменательное событие случилось 20 апреля — то есть, буквально позавчера.
23 million as of April 20! https://t.co/Jjs65UaTNw— Jez 👩💻 (@JezCorden) April 21, 2021
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Инсайдер с ником Klobrille утверждает, что на каждую игровую студию, принадлежащую игровому подразделению Microsoft, приходится по одному миллиону подписчиков. Напомним,в январе этого года сами редмондцы рапортовали о 18 миллионах подписчиков, поэтому рост базы можно назвать внушительным.
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