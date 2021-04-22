Valve внедрила дополнительные функции в систему поиска игр в Steam
За долгие годы (уже скоро десятилетия) существования Steam на его просторах скопились десятки тысяч игр, и поиск достойного вашего внимания проекта среди этого многообразия может превратиться в тот ещё «квест» со множеством неизвестных. Valve это осознаёт, поэтому на протяжении нескольких месяцев тестировала в «Лабораториях» Steam нововведения в системе поиска. И вот, несколько часов назад компания сообщила о том, что изменения были применены и добавлены в базовую функциональность сервиса.
реклама
Итак, отныне главная страница Steam встречает игроков двумя новыми меню: «Новое и примечательное» и переосмысленные «Категории». В первом меню игроки могут ознакомиться лидерами продаж, популярными новинками, интересными предложениями, узнать, какие игры недавно получили обновления, а также ознакомиться с наиболее востребованными проектами из числа ещё не вышедших.
Меню «Категории» отныне красуется разделением на жанры и поджанры, возможностью поиска игр по имеющимся в них игровым режимам, а также основным темам вроде «Научная фантастика», «Аниме», «Хоррор» и другим.
реклама
По замыслу Valve, с новыми системами игроки смогут быстрее и точнее находить интересующие их проекты. А это в конечном счёте важно и для разработчиков, чьи продукты получат дополнительную аудиторию и, как следствие, прибыль, часть которой себе забирает магазин дядюшки Гейба. Рискнём предположить, что на самом деле Valve в первую очередь заботилась именно о разработчиках.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила