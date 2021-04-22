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Valve внедрила дополнительные функции в систему поиска игр в Steam

Они даже могут быть полезными. С большой натяжкой, но полезными.
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За долгие годы (уже скоро десятилетия) существования Steam на его просторах скопились десятки тысяч игр, и поиск достойного вашего внимания проекта среди этого многообразия может превратиться в тот ещё «квест» со множеством неизвестных. Valve это осознаёт, поэтому на протяжении нескольких месяцев тестировала в «Лабораториях» Steam нововведения в системе поиска. И вот, несколько часов назад компания сообщила о том, что изменения были применены и добавлены в базовую функциональность сервиса.

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Итак, отныне главная страница Steam встречает игроков двумя новыми меню: «Новое и примечательное» и переосмысленные «Категории». В первом меню игроки могут ознакомиться лидерами продаж, популярными новинками, интересными предложениями, узнать, какие игры недавно получили обновления, а также ознакомиться с наиболее востребованными проектами из числа ещё не вышедших.

Меню «Категории» отныне красуется разделением на жанры и поджанры, возможностью поиска игр по имеющимся в них игровым режимам, а также основным темам вроде «Научная фантастика», «Аниме», «Хоррор» и другим.

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По замыслу Valve, с новыми системами игроки смогут быстрее и точнее находить интересующие их проекты. А это в конечном счёте важно и для разработчиков, чьи продукты получат дополнительную аудиторию и, как следствие, прибыль, часть которой себе забирает магазин дядюшки Гейба. Рискнём предположить, что на самом деле Valve в первую очередь заботилась именно о разработчиках.

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