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Времена года и новые возможности: анонсирована Farming Simulator 22, релиз — этой осенью

Никаких сюрпризов. Ещё один проект-ежегодник.
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Календарная весна уже просуществовала почти две трети положенного срока, а это значит, что в её течение должен состояться анонс очередного проекта в серии Farming Simulator. Так оно и случилось — сегодня разработчики из Giants Software представили вниманию общественности Farming Simulator 22.

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Согласно анонсирующей информации, Farming Simulator 22 порадует наличием новых сельскохозяйственных культур, новыми картами, техникой и её брендами. Главным геймплейным нововведением станут времена года, в зависимости от которых будут отличаться и поставленные перед игроком-владельцем фермы задачи.

Не обошли вниманием и технические изменения. Farming Simulator 22 порадует более высокой степенью реалистичности, и в качестве одного из примеров разработчики привели различия в звуковом сопровождении в зависимости от нагрузки не сельскохозяйственную технику. Заявлена поддержка DirectX 12, многопоточная оптимизация, темпоральное сглаживание и многое другое.

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Релиз Farming Simulator 22 запланирован на эту осень на всех актуальных платформах, причём как текущего, так и прошлого поколений.

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Cyreex
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А еще КТ133А сегодня интересен тем, что на нем можно собрать самую мощную конфигурацию с поддержкой ISA (если не брать в расчет промышленные платы). Послушать как звучали всякие GUS, AWE, Roland.
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14:29
Какой бред...
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Hacknir
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Уже 3й коммент и все под копирку, ну не палитесь так явно то
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NOFX
14:24
Надо было сразу брать правильную плату просто. Тот же кроссхайр.
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Дмитрий Гончаров
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Alexander Stolz
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Это один из лучших по функционалу командный войс/мессенджер с весьма юзер-френдли интерфейсом. Три года уже не только в играх использую, но и как основной мессенджер.
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dmitry07
14:20
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