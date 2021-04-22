Времена года и новые возможности: анонсирована Farming Simulator 22, релиз — этой осенью
Календарная весна уже просуществовала почти две трети положенного срока, а это значит, что в её течение должен состояться анонс очередного проекта в серии Farming Simulator. Так оно и случилось — сегодня разработчики из Giants Software представили вниманию общественности Farming Simulator 22.
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Согласно анонсирующей информации, Farming Simulator 22 порадует наличием новых сельскохозяйственных культур, новыми картами, техникой и её брендами. Главным геймплейным нововведением станут времена года, в зависимости от которых будут отличаться и поставленные перед игроком-владельцем фермы задачи.
Не обошли вниманием и технические изменения. Farming Simulator 22 порадует более высокой степенью реалистичности, и в качестве одного из примеров разработчики привели различия в звуковом сопровождении в зависимости от нагрузки не сельскохозяйственную технику. Заявлена поддержка DirectX 12, многопоточная оптимизация, темпоральное сглаживание и многое другое.
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Релиз Farming Simulator 22 запланирован на эту осень на всех актуальных платформах, причём как текущего, так и прошлого поколений.
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