Первые 45 минут геймплея Returnal — перспективного «рогалика» для PlayStation 5
Журналисты издания GameXplain опубликовали первые 45 минут геймплея Returnal — перспективного «рогалика» от Sony, релиз которого должен случиться уже 30 апреля. Приятно, что представленное видео записано в разрешении 4K, что позволяет в полной мере оценить старания художников, моделлеров и всех людей, ответственных за визуальное исполнение проекта.
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Никаких важных сюжетных спойлеров по ходу просмотра первых 45 минут Returnal вы не встретите — это не может не радовать. Игра во время записанного прохождения даёт ознакомиться с основными геймплейными механиками, знакомит с интерфейсом и даёт самую капельку сюжетной истории.
С боевой системой на протяжении геймплейного видео мы тоже можем познакомиться. Первые стычки происходят уже в самом начале, а ближе к концу ролика устраивает бодрое побоище с использованием различного вооружения и способностей. Размеры игровой карты тоже засветились в материалы GameXplaiт — судя по всему, прохождение Returnal займёт не так уж мало времени.
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Разработкой Returnal занималась студия Housemarque, этот проект выйдет эксклюзивно на Playstation 5.
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