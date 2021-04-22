Журналисты издания GameXplain опубликовали первые 45 минут геймплея Returnal — перспективного «рогалика» от Sony, релиз которого должен случиться уже 30 апреля. Приятно, что представленное видео записано в разрешении 4K, что позволяет в полной мере оценить старания художников, моделлеров и всех людей, ответственных за визуальное исполнение проекта.

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Никаких важных сюжетных спойлеров по ходу просмотра первых 45 минут Returnal вы не встретите — это не может не радовать. Игра во время записанного прохождения даёт ознакомиться с основными геймплейными механиками, знакомит с интерфейсом и даёт самую капельку сюжетной истории.

С боевой системой на протяжении геймплейного видео мы тоже можем познакомиться. Первые стычки происходят уже в самом начале, а ближе к концу ролика устраивает бодрое побоище с использованием различного вооружения и способностей. Размеры игровой карты тоже засветились в материалы GameXplaiт — судя по всему, прохождение Returnal займёт не так уж мало времени.

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Разработкой Returnal занималась студия Housemarque, этот проект выйдет эксклюзивно на Playstation 5.