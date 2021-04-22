Компания Oculus провела сегодня ночью презентацию игр для своих VR-устройств, особое место среди которых занимала Resident Evil 4. Этот проект будет полностью адаптирован для гарнитур виртуальной реальности, его разработкой занимается студия Armature. По ходу презентации были обнародованы многочисленные подробности об игре, которыми мы сейчас и поделимся с Вами.

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Как оказалось, работа над VR-адаптацией Resident Evil 4 ведётся на протяжении около двух лет. Было принято решение пересадить клиент игры на движок Unreal Engine 4, что позволило устранить баги из HD-версии с поддержкой 60 fps. Теперь проект может выдавать больше 60 fps, специально для него были улучшены более 4500 тысяч текстур и добавлен пространственный 3D-звук. Анимации персонажей оставили нетронутыми для сохранения аутентичности, но поведение противников пришлось адаптировать под неторопливый VR-геймплей. Кат-сцены тоже оставили нетронутыми — разработчики утверждают, что это было сделано намеренно, для сохранения оригинального духа повествования.

Оружие и предметы в Resident Evil 4 VR превратили в отдельные физические предметы, теперь с ними можно взаимодействовать с помощью контроллеров. Игрок сможет менять оружие, выхватывая его из тела героя — переходить в отдельное меню теперь не нужно. Само меню осталось, оно стало полностью интерактивным. Зато у главного героя появилась возможность стрелять из двух рук с разного оружия. Механику передвижения Леона Кеннеди (вы же не забыли, как зовут главного героя?) также пришлось полностью адаптировать под нужны VR: всё «повесили» на аналоговый стик, но поддержка системы телепортации тоже есть.

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Особого внимания в рамках презентации заслужила новая механика диалогов по рации — в VR-версии нужно будет держать устройство в руках, а не смотреть на экран с «говорящими головами», как это было раньше.

Resident Evil 4 VR должна выйти до конца 2021 года эксклюзивно на Oculus Quest 2.