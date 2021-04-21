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В Steam началась распродажа всех частей Tropico и Desperados по случаю 20-летия игровых серий

Frostpunk, кстати, тоже можно сейчас взять со скидкой.
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В популярном цифровом магазине Steam началась распродажа множества проектов от разных разработчиков и издателей. Компания 11 bit studios распродаёт свои проекты со скидкой до 90%, среди них есть Frostpunk со всеми дополнениями, Moonlighter, Tower 57 и другие.

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Например, ту же Frostpunk сейчас можно взять за 203 рубля (обычная цена — 599 рублей), а This War of Mine стоит 104 рубля (против 419 рублей по обычной цене). Распродажа игр продлится до 26 апреля. С полным списком можно ознакомиться здесь.

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Параллельно с этим в Steam отмечается 20-летие игр серии Tropico. Со скидкой можно приобрести как новые, так и старые проекты, рассказывающие о приключениях Эль-Президенте. Причём, продаются как стандартные издания, так и комплекты со всеми дополнениями. Например, Tropico 5 со всеми дополнениями стоит 755 рублей (скидка 77%), а все части Tropico со всеми выпущенными дополнениями можно приобрести за 4339 рублей (скидка 61%). Распродажа, опять же, продлится до 26 апреля.

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Своё 20-летие празднует ещё одна игровая серия — Desperados. В Steam издатель игр решил отметить это событие вполне ожидаемым образом, устроив распродажу. Та же Desperados III со всеми дополнениями продаётся со скидкой 50%. А Desperados: Wanted Dead or Alive, Desperados 2: Cooper's Revenge и Helldorado можно прикупить со скидкой 75%. Мероприятие пройдёт до 23 апреля.

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