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Тираж градостроительного «выживача» Frostpunk достиг трёх миллионов копий

В честь данного события на игры от 11 bit Studios действует распродажа.
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Разработчики из 11 bit Studios с нескрываемым чувством гордости и радости сообщили о том, что их проект Frostpunk за три года с момента своего релиза разошёлся тиражом в три миллиона экземпляров. Чтобы отметить данное событие, разработчики представили саундтрек из дополнений The Last Autumn и On The Edge, который будет доступен бесплатно всем обладателям сезонного абонемента Frostpunk, а позже появится в стриминговых сервисах. Более того, авторы выпустят саундтрек на виниловых пластинках, так что коллекционеры без внимания не оставлены.

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Напомним, что Frostpunk — это градостроительный «выживач», действие которого разворачивается во время нового ледникового периода. Игрокам необходимо обустроить убежище-котлован таким образом, чтобы пережить чудовищную вспышку мороза. Для этого нужно своевременно запастись провиантом, утеплить здания, развить систему отопления и переждать удар стихии. Игра предполагает несколько вариантов развития событий, при которых вы можете либо «переступить черту» и свалиться в бездну диктатуры с репрессивными действиями по отношению к выжившим, либо «удариться» в религию, либо обеспечить максимально нейтральный и миролюбивый стиль прохождения.

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11 bit studios frostpunk
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