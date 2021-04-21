Стратегию Crusader Kings III можно смело называть успешной игрой, а у всякой успешной игры в современном мире должны быть дополнения. И вот, в свежей публикации разработчики из Paradox сообщили о том, что первое крупное дополнение для CK3 будет анонсировано в следующем месяце в рамках мероприятия PDXCon.

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В этом году PDXCon пройдёт с подзаголовком Remixed с 21 по 23 мая. Рискнём предположить, что обо всех своих планах и рабочих моментах девелоперы расскажут в первый же день проведения мероприятия.

Чему будет посвящено первое дополнение, пока неизвестно, зато разработчики пообещали также выпустить для Crusader Kings III крупное обновление под кодовым названием Azure. Оно внесёт массу изменений в балансе, исправит ошибки, а также улучшит проект с технической точки зрения.