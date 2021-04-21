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В свежем трейлере Test Drive Unlimited Solar Crown не показали почти ничего нового

Вот и относись потом к разработчикам серьёзно.
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Вчера вечером разработчики Test Drive Unlimited Solar Crown пообещали, что сегодня покажут новый трейлер проекта. Естественно, на фоне многомесячного отсутствия хоть какой бы то ни было внятной информации о новинке игроки понадеялись, что в новом трейлере авторы игры хотя бы назовут дату её выхода. Но нет: новый трейлер оказался по определению ещё более бессмысленным, чем анонсирующий. Более того, следующую «главу» видеоролика авторы пообещали опубликовать в июле. Иначе, как «обещаем обещать» ситуацию описать трудно.

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Единственная свежая информация, которую удалось почерпнуть из трейлера — это перечень целевых платформ Test Drive Unlimited Solar Crown. Согласно финальным кадрам ролика, проект заглянет на PC (Steam и Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

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nacon kt racing studio test drive unlimited solar crown
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