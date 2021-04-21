В свежем трейлере Test Drive Unlimited Solar Crown не показали почти ничего нового
Вчера вечером разработчики Test Drive Unlimited Solar Crown пообещали, что сегодня покажут новый трейлер проекта. Естественно, на фоне многомесячного отсутствия хоть какой бы то ни было внятной информации о новинке игроки понадеялись, что в новом трейлере авторы игры хотя бы назовут дату её выхода. Но нет: новый трейлер оказался по определению ещё более бессмысленным, чем анонсирующий. Более того, следующую «главу» видеоролика авторы пообещали опубликовать в июле. Иначе, как «обещаем обещать» ситуацию описать трудно.
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Единственная свежая информация, которую удалось почерпнуть из трейлера — это перечень целевых платформ Test Drive Unlimited Solar Crown. Согласно финальным кадрам ролика, проект заглянет на PC (Steam и Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.
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