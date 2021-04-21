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Ремастер-версии первых двух Baldur’s Gate и Icewind Dale получили обновления с новой озвучкой и поддержкой 64-битных систем

А вот поддержка 32-битных систем прекращается.
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Компания Beamhog сообщила о выходе большого обновления для расширенных изданий ролевых игр Icewind Dale, Baldur’s Gate и Baldur’s Gate II. Получило свой патч и обновление Siege of Dragonspear для оригинальной Baldur’s Gate. Самое главное изменение — разработчики убрали поддержку 32-битных систем, улучшив поддержку 64-битных. Есть и другие многочисленные правки.

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Так были добавлены 11 новых портретов персонажей, семь наборов озвученных реплик для персонажей, улучшена система поиска пути для партии. Разработчики также утверждают, что исправили сотни мелких багов и добавили поддержку новых языков.

С мультиплеером тоже случились приятные изменения. Наконец-то была добавлена горячая клавиша для чата, исправлено отображение названий локаций и причины редких вылетов игры.

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За всеми подробностями стоит переходить вот сюда. Разработчики также пообещали добавить кроссплатформенный мультиплеер на iOS и Android с выходом патча 2.6.

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