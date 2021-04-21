Фанат The Lord of the Rings Online достиг максимального уровня, занимаясь только выпечкой пирогов
MMORPG The Lord of the Rings Online допускает получение игроками опыта и за выполнение сторонних, не связанных со сражениями и выполнением заданий активностей. Например, при большом желании здесь можно «прокачаться» до максимального уровня, занимаясь исключительно крафтингом. Фанат игры под ником Cookingwithsim решил проверить теорию на практике.
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Геймер создал нового персонажа-хоббита и принялся поднимать его уровни, занимаясь выпечкой пирогов. Ингредиенты фанат игры собирал самостоятельно, а «свободное» от их сбора время проводил на кухне, создавая различные пироги. Весь процесс занял у Cookingwithsim около восьми месяцев: за это время он успел насытиться сбором ингредиентов и ощутить на себе все «прелести» ограничения инвентаря, когда пироги готовились партиями в 10-15 тысяч штук.
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По подсчётам неравнодушных СМИ, для получения 130-го уровня в The Lord of the Rings Online необходимо заработать 205 829 281 единиц опыта. В среднем за «крафт» предметов в игре дают по 50 единиц опыта, так что хоббиту потребовалось создать около четырёх миллионов пирогов. Поистине заслуживающая уважения целеустремлённость!
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