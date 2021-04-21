Новый iPad Pro будет воспроизводить Divinity Original Sin II при 60 кадрах в секунду
Вчера на своей запланированной презентации компания Apple помимо всего прочего представила обновлённый вариант планшета iPad Pro, сердцем и мозгом которого стал высокопроизводительный мобильный чип M1. Предполагается, что новенький iPad Pro позволит проводить сложные вычисления и даже воспроизводить очень требовательные (относительно возможностей мобильных систем, естественно) видеоигры. Подтвердить данный пункт вызвались любимые игровым сообществом разработчики из Larian Studios.
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По словам разработчиков, новый iPad Pro настолько мощный, что сможет воспроизводить ролевую игру Divinity Original Sin II при шестидесяти кадрах в секунду, а также порадует наличием локального кооператива, чего на мобильных платформах раньше не было. На компромиссы Larian не шла и сообщает, что в планшетной версии Divinity Original Sin II будет представлен весь контент, что имеется в версиях для PC и консолей.
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Divinity: Original Sin 2 on the new M1 iPad Pro revealed today will be the whole experience without compromise. That means 60fps, and for the first time on a mobile device, with local co-op! pic.twitter.com/cVu3pNefWH— Larian Studios, nuanced dungeon master (@larianstudios) April 20, 2021
За разработку мобильной версии проекта отвечает петербургский коллектив Elveris. Когда можно будет опробовать Divinity Original Sin II на «айпадах», пока не уточняется.
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