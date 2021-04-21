Свежий трейлер шутера Necromunda Hired Gun во вселенной Warhammer 40 000
Разработчики из Streum On Studio решили вспомнить, что до релиза их нового проекта Necromunda Hired Gun остаётся чуть больше месяца, и что это время нужно потратить максимально продуктивно для предпродажной подготовки продукта. В связи с этим сегодня авторы опубликовали второй трейлер игры, в котором знакомят нас с Martyr’s End — местной локацией-хабом, где собираются персонажи со всех уголков Некромунды. Здесь есть и наёмники, и торговцы, и бармены, и именно здесь главный герой будет приобретать улучшения для себя и своего пса-киборга.
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Напомним, что в Necromunda Hired Gun мы играем за наёмника, за деньги очищающего мир-улей Некромунды во вселенной Warhammer 40 000 от нежелательных элементов. Герой с ног до головы аугментирован: может бегать по стенам, использовать крюк-кошку, совершать гигантские прыжки, а также натравливать на оппонентов своего киберпса.
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Релиз игры назначен на 1 июня на всех актуальных платформах.
Вчера, напомним, студия Streum On была приобретена французским издательством Focus Home Interactive. Сумма сделки не разглашается, но очевидно, что сотрудничество пойдёт обеим компаниям на пользу.
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