Разработчики из Streum On Studio решили вспомнить, что до релиза их нового проекта Necromunda Hired Gun остаётся чуть больше месяца, и что это время нужно потратить максимально продуктивно для предпродажной подготовки продукта. В связи с этим сегодня авторы опубликовали второй трейлер игры, в котором знакомят нас с Martyr’s End — местной локацией-хабом, где собираются персонажи со всех уголков Некромунды. Здесь есть и наёмники, и торговцы, и бармены, и именно здесь главный герой будет приобретать улучшения для себя и своего пса-киборга.

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Напомним, что в Necromunda Hired Gun мы играем за наёмника, за деньги очищающего мир-улей Некромунды во вселенной Warhammer 40 000 от нежелательных элементов. Герой с ног до головы аугментирован: может бегать по стенам, использовать крюк-кошку, совершать гигантские прыжки, а также натравливать на оппонентов своего киберпса.

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Релиз игры назначен на 1 июня на всех актуальных платформах.

Вчера, напомним, студия Streum On была приобретена французским издательством Focus Home Interactive. Сумма сделки не разглашается, но очевидно, что сотрудничество пойдёт обеим компаниям на пользу.