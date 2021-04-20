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Завтра Nacon покажет свежий трейлер Test Drive Unlimited Solar Crown

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С момента анонса Test Drive Unlimited Solar Crown прошло уже больше девяти месяцев, и с тех пор мы о данном проекте ничего не слышали и не видели. Но завтра эта вселенская несправедливость будет исправлена: разработчики из RT Racing Studio совместно с издательством Nacon сообщили, что завтра, в 16:00 по московскому времени, представят вниманию общественности свежий трейлер проекта.

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Из анонсирующей информации известно, что действие новинки развернётся на крупном острове, где нашлось место для разнообразных гоночных трасс и погодных условий. Также заявлено наличие сетевого режима, без которого в 2021 году обходятся только редкие игры.

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Полный перечень целевых платформ также пока неизвестен. Очевидно, всю основную информацию представят завтра: тянуть уже попросту некуда.

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nacon kt racing studio test drive unlimited solar crown
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