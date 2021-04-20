С момента анонса Test Drive Unlimited Solar Crown прошло уже больше девяти месяцев, и с тех пор мы о данном проекте ничего не слышали и не видели. Но завтра эта вселенская несправедливость будет исправлена: разработчики из RT Racing Studio совместно с издательством Nacon сообщили, что завтра, в 16:00 по московскому времени, представят вниманию общественности свежий трейлер проекта.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ MSI 3080 в Ситилинке - смотри цену Еще одна RTX 3080 пришла в Ситилинк Скидка 30% на топовую механику от XPG! Цена рухнула на порядок на RX 6700XT Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики

Из анонсирующей информации известно, что действие новинки развернётся на крупном острове, где нашлось место для разнообразных гоночных трасс и погодных условий. Также заявлено наличие сетевого режима, без которого в 2021 году обходятся только редкие игры.

реклама

Полный перечень целевых платформ также пока неизвестен. Очевидно, всю основную информацию представят завтра: тянуть уже попросту некуда.