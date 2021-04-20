Telegram теперь можно использовать для анонимного обмена файлов с помощью бота Uploadgram
Отдельные пользователи популярного мессенджера Telegram давно привыкли использовать его для пересылки небольших файлов — это быстрее и удобнее морально устаревшей электронной почты. Для доступа к функции отправки/приёма файлов нужна регистрация, но пользователь форум GitHub под ником Pato05 решил обойти и это ограничение. Энтузиаст создал сервис Uploadgram, который позволяет обмениваться файлами, загружая их на серверы Telegram. Эта программная надстройка позволяет обмениваться контентом без регистрации в мессенджере, сохраняя анонимность.
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На данный момент Uploadgram представлен в виде приложения для Android, но Pato05 заверил, что сделать версии для PC и iOS не составит большого труда. Загруженным через Uploadgram файлам можно менять названия, а в случае потери их актуальности — удалять. Работа с импровизированным файлообменником реализована максимально просто. Пользователь переходит на страницу бота Uploadgram, отправляет файл и получает прямую ссылку на его скачивание, которой можно обмениваться с друзьями (или с кем угодно).
Скорее всего, разработчики Telegram вскоре обратят внимание на этот бот, ведь он может использоваться для пересылки совершенно разных файлов — порнографии, например. Создатель Uploadgram в правилах обращения со своим ботом указал, что через него нельзя пересылать запрещённые материалы или обманывать пользователей. Но хватит ли у Pato05 сил заниматься администрированием потоком загружаемого контента?
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