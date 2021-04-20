Разработчики из эстонской студии ZA/UM объявили о выходе обновления 1.5 для Steam-версии ролевой игры Disco Elysium: The Final Cut. Напомним, это расширенное издание нашумевшего проекта, восторженно встреченного критиками и игроками.

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В состав обновления размером около 1 Гбайт вошли все правки и изменения, ранее выпущенные для консольных версий в рамках четырёх больших апдейтов. Разработчики исправили небольшие огрехи в озвучке (которая появилась с выходом The Final Cut), устранили все известные баги, улучшили работу контроллеров, починили кое-какие моменты, связанные с текстурами. Ещё один важный момент — поиск маршрута при передвижении Ким — он тоже был переработан и улучшен.

На момент написания данного материала патч 1.5 вышел только в Steam. Не стоит забывать, что эта игра также доступна в Epic Games Store и GOG, но пока там о доступном пакете изменений ничего не известно. Если говорить про консоли, то патч 1.5 пока вышел только на PlayStation 5.

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Disco Elysium: The Final Cut имеет 94% рейтинга в Steam на основании более 31 тысячи отзывов. Фанаты считают проект «живой классикой» и одним из лучших представителей жанра.