Square Enix подтвердила своё участие в E3 2021
До начала E3 2021, которая, по предельно понятным причинам, пройдёт полностью в онлайн-формате, остаётся всё меньше времени, и представители крупных игровых издательств потихоньку собираются с мыслями и либо подтверждают своё участие в мероприятии, либо заявляют о «собственном пути». К числу первых присоединилась Square Enix, о чём в беседе с изданием Nikkei (перевод предоставлен изданием VGC) сообщил президент компании Ёсукэ Мацуда.
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С какой программой Square Enix выступит на E3 2021, естественно, пока не сообщается.
Напомним, что E3 2021 пройдёт с 12 по 15 июня. Всё самое интересное, по традиции, будет представлено в рамках пресс-конференций компаний в первый день мероприятия. Своё участие в выставке уже подтвердили Microsoft (Xbox), Nintendo, Capcom, Take-Two Interactive, Koch Media, Konami и другие издатели. Sony, скорее всего, пропустит выставку, отдав предпочтение своим выпускам State of Play.
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