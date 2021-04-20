Пару лет назад разработчики Celeste студии Extremely OK Games заявили, что не планируют делать свиквел своего поразительно популярного платформера. Однако в целом без дела студия, естественно, сидеть не собиралась, и потихоньку готовила свой следующий проект под названием Earthblade, анонс которого состоялся несколько часов назад.

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Впрочем, анонсом это называть немного некорректно: скорее, авторы просто поведали о том, что проект существует и разрабатывается — ни подробностей, ни списка целевых платформ; лишь рассказ о том, что перед анонсом авторы создали аж четыре различных прототипа проекта.

Сроки релиза — тоже тайна, покрытая мраком: разработчики так и написали — «выйдет в 20XX году». Слишком уж пессимистично относиться к этому заявлению и ждать релиза в 2029 году мы бы не стали, да и разработчики придерживаются мнения, что между Celeste и Earthblade, скорее всего, пройдёт около пяти лет, а это значит, что выхода новинки можно ожидать к в 2023-м.