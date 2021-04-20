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В онлайн-игре World of Tanks официально вводится техника под управлением ИИ

Но только для низких уровней боёв и только в очереди для новичков.
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Wargaming собирается внести серьёзные изменения в балансировщике онлайн-игры World of Tanks, делается это под эгидой помощи для новых игроков. Разработчики понимают, что новичкам не всегда легко удаётся освоиться в игре, изучить все её основные механики и, что самое главное, сразу начать демонстрировать достойные результаты. Раньше против новичков могли выступать опытные «танкисты», которые выходили в бой на сильной премиум-технике (например, на бронированном Pz.Kpfw. II Ausf. J третьего уровня) и не оставляли им никакого шанса на победу. Теперь же для новых игроков в World of Tanks будет создаваться отдельная очередь в случайных боях, нововведение появится с выходом обновления 1.12.1.

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Отныне новичком в World of Tanks будет считаться игрок, который зарегистрировал аккаунт и не сыграл ни одного боя на исследуемой технике VII уровня или выше в любом режиме. Если новоприбывший покажет в первой серии боёв достойные результаты, то он получит статус балансировщика «обычный игрок». Примечательно, что даже если новичок купит премиум-технику VII-VIII уровней, но продолжит сражаться на машинах I-V уровней, то он всё равно будет считаться новым игроком.

По балансировщику World of Tanks теперь важно знать две новые детали:

  • для новичков действительно будут подбирать команды из отдельной очереди, в которой будут только такие же «зелёные танкисты». Если для очереди не будет хватать новичков для обеих команд, то балансировщик станет добавлять обычных игроков;
  • если балансировщику не хватит и обычных игроков для формирования команд с новичками, то на их месте появятся противники под управлением ИИ.

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Собственно, последний пункт — ключевое событие для всего обновления 1.12.1. Компания Wargaming официально признала, что в зависимости от времени суток в World of Tanks могут возникать проблемы с набором «танкистов» для I-V уровней. Разработчики считают, что добавление ботов поможет разрешить данную проблему. Конечно, на заполненных серверах будет меньше шансов встретить противников под управлением ИИ, но иногда это может происходить.

Опознать бота можно сразу, уже на этапе входа в бой, когда идёт обратный отсчёт. У техники под управлением ИИ никнейм всегда выделяется двоеточиями в списке команд (:игровое имя:). У такого противника также всегда будет специальная иконка — перепутать с живым пользователем невозможно.

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С официальным введением ботов на низких уровнях компания Wargaming также прояснила некоторые моменты, связанные с привычными игровыми механиками:

  • после боя просмотреть статистики «игрока» под управлением ИИ нельзя;
  • награды и достижения в таких боях можно получать без ограничений, выполнять боевые задачи тоже можно;
  • нанесение урона и уничтожение противника под управлением ИИ принесёт игроку столько же опыта, как и за нанесение урона и уничтожение техники реальных игроков.

В Wargaming подчеркнули, что техника под управлением ИИ будет присутствовать только в «тех редких боях» I-V уровней и только для новых игроков.

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