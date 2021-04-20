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Horizon Zero Dawn Complete Edition можно бесплатно забрать в PS Store

Акция действует до 22 апреля.
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Компания Sony решила в рамках инициативы Play at Home раздать популярный и очень титулованный проект Horizon Zero Dawn. Игру можно добавить в библиотеку через специальную страницу в PS Store. Примечательно, что раздаётся самая полная версия — Complete Edition, которая содержит в себе не только игру, но и весь выпущенный для неё контент.

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Бесплатно забрать свой Horizon пользователь консоли PlayStation сможет до 22 апреля. Если кому-то и этого покажется мало, то до указанного числа точно так же, бесплатно, можно забрать девять других проектов, среди которых есть Enter the Gungeon, ABZÛ и Subnautica. Для этого не потребуется даже наличие активной подписки PS Plus.

Хочется верить, что компания Sony продолжит радовать своих фанатов внезапными акциями щедрости, раздавая хорошие игры и в будущем. Ранее, напомним, обладатели консолей PlayStation могли таким же образом получить Ratchet & Clank и трилогию Uncharted.

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Инициатива Play At Home появилась во время пандемии коронавируса, вынудившей миллионы игроков сидеть дома на самоизоляции. Компания Sony просто хотела поддержать своих фанатов и скрасить их досуг — даже если у тех нет свободных денег на покупку игр.

Horizon Zero Dawn была крайне тепло принята прессой и игроками на PlayStation 4, средняя оценка на агрегаторе рецензий Metacritic равняется 89 баллам из 100 возможных. С августа прошлого года этот проект в издании Complete Edition доступен в Steam, там у него имеется 80% рейтинга на основании почти 36 тысяч отзывов. Негативных отзывов в магазине Valve больше, но все они связаны с критикой технического состояния порта.

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Alexey Ananyev
10:56
А в чем винвоаты? Ну то что дистрибутивов много - это правда. Но снап и флетпак пакеты это обходят, удобно и не зависишь уже от дистрибутива. Сам свои проекты в снап пакую и на большенстве все пашет.
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warmuza
10:54
Неужели? Даже те, кто купил консоль всего месяц назад?
Horizon Zero Dawn Complete Edition можно бесплатно забрать в PS Store
Vasiliy Korshunov
10:53
Надо точную копию земли сделать, чтобы найти ответ на главный вопрос.
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ахахах
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