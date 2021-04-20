Компания Sony решила в рамках инициативы Play at Home раздать популярный и очень титулованный проект Horizon Zero Dawn. Игру можно добавить в библиотеку через специальную страницу в PS Store. Примечательно, что раздаётся самая полная версия — Complete Edition, которая содержит в себе не только игру, но и весь выпущенный для неё контент.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ MSI 3080 в Ситилинке - смотри цену Еще одна RTX 3080 пришла в Ситилинк Скидка 30% на топовую механику от XPG! Цена рухнула на порядок на RX 6700XT Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики

Бесплатно забрать свой Horizon пользователь консоли PlayStation сможет до 22 апреля. Если кому-то и этого покажется мало, то до указанного числа точно так же, бесплатно, можно забрать девять других проектов, среди которых есть Enter the Gungeon, ABZÛ и Subnautica. Для этого не потребуется даже наличие активной подписки PS Plus.

Хочется верить, что компания Sony продолжит радовать своих фанатов внезапными акциями щедрости, раздавая хорошие игры и в будущем. Ранее, напомним, обладатели консолей PlayStation могли таким же образом получить Ratchet & Clank и трилогию Uncharted.

реклама

Инициатива Play At Home появилась во время пандемии коронавируса, вынудившей миллионы игроков сидеть дома на самоизоляции. Компания Sony просто хотела поддержать своих фанатов и скрасить их досуг — даже если у тех нет свободных денег на покупку игр.

Horizon Zero Dawn была крайне тепло принята прессой и игроками на PlayStation 4, средняя оценка на агрегаторе рецензий Metacritic равняется 89 баллам из 100 возможных. С августа прошлого года этот проект в издании Complete Edition доступен в Steam, там у него имеется 80% рейтинга на основании почти 36 тысяч отзывов. Негативных отзывов в магазине Valve больше, но все они связаны с критикой технического состояния порта.