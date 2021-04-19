«Жанр» королевских битв обрёл колоссальную популярность не только на компьютерах и консолях, но также на мобильных устройствах, поэтому анонс соответствующей версии Apex Legends был лишь вопросом времени. И это время настало: буквально только что Respawn Entertainment анонсировала Apex Legends Mobile.

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По словам разработчиков из второй команды Respawn, новинка создаётся исключительно под мобильные устройства с расчётом на сенсорное управление и, как следствие, её обладатели не получат возможности играть совместно с обитателями «больших» версий Apex Legends.

Когда удастся сыграть в полноценную версию Apex Legends Mobile, не уточняется, однако череда бета-тестирований пройдёт уже в этом году, причём, самое первое — в конце августа, для нескольких тысяч пользователей из Индии и Филиппин.