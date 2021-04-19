Количество загрузок мобильных приложений выросло на 8,7% за первый квартал текущего года
Аналитики из Sensor Tower опубликовали новый отчёт, раскрывающий подробности рынка мобильных приложений за первый квартал нынешнего года. Так, выяснилось, что мировые загрузки в магазинах App Store и Google Play выросли на 8,7% — это если сравнивать с первым кварталом 2020 года. Наибольший рост наблюдается в Google Play — там загрузок стало на 15,3% больше по сравнению с 1 кварталом 2020 года. В то же самое время в App Store количество загрузок уменьшилось на 8,6%, поэтому положительная динамика в магазине Google обеспечила хорошие показатели для обеих мобильных платформ.
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Sensor Tower достаточно просто объясняет, почему первый квартал в App Store отметился падением количества загрузок: пандемия и ограничительные меры, связанные с карантином, обеспечили в прошлом году рекордное количество загрузок приложений. Достигнуть таких показателей в нынешних условиях пока не представляется возможным. Если говорить о самых популярных приложений первого квартала текущего года, то стабильно высоким спросом пользуются финансовые приложения в США. Здесь, опять же, всё предельно просто: рынок криптовалют сейчас на невероятном подъеме, видеокарты по вменяемой цене не будут продаваться ещё достаточно долго.
Среди мобильных игр самым популярным проектом за отчётный период оказался Crash Bandicoot: On the Run. Он принёс своим создателям $700 тысяч за первую неделю. Во всём мире игра была скачана более 23 миллионов раз.
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