Компания Microsoft объявила о скором начале тестирования облачного сервиса xCloud на Windows и iOS. Данное мероприятие должно начаться уже завтра, 20 апреля. Напомним, на сегодняшний день xCloud доступен на устройствах под управлением Android и на консолях Xbox.

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Несколько месяцев назад стало известно, что на iOS запуск облачного сервиса от Microsoft стал возможен только через браузер Safari, потому как Apple выступает против выпуска соответствующих приложений на своей мобильной платформе. Запрет объясняется довольно просто: для выхода на iOS каждая отдельная игра должна быть упакована в отдельное приложение, которое должно быть проверено Apple. xCloud — не единственный облачный сервис, представленный на iOS. Google Stadia и GeForce Now там присутствуют, но они тоже работают через Safari.

При разговоре о сервисе xCloud не стоит забывать, что на сегодняшний день он пока ещё не представлен официально в России. А если говорить про это самое тестирование, то доступ к нему получат только подписчики Xbox Game Pass Ultimate.