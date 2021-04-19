Инсайдер: новая Call of Duty сильно «сдержана» консолями прошлого поколения
Известный в кругах фанатов Call of Duty и Battlefield инсайдер Том Хендерсон, получивший какой-никакой, но всё же кредит доверия благодаря его сбывавшимся утечкам, вновь вышел на связь и __ поведал известную ему информацию касательно новой части «Зова долга», которая, как сообщается, имеет подзаголовок WWII Vanguard.
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Как заявляет Хендерсон, новинку собираются выпустить в том числе и на консолях прошлого поколения — PlayStation 4 и Xbox One — что негативным образом сказалось на технической и геймплейной составляющих проекта; дескать, сдерживаемые ограничениями «пастгена», разработчики не могут реализовать многие идеи. Более того, насколько известно Хендерсону, следующая Call of Duty, которая выйдет в 2022 году, также создаётся с расчётом на PS4 и Xbox One.
Что же касается новой Battlefield, то стоит напомнить, что недавно Хендерсон усомнился в желании DICE и Electronic Arts выпускать новинку на «пастгене», поскольку их морально устаревшее «железо» не способно воспроизвести игровой процесс новинки в том виде, в котором задумывали разработчики. По слухам, новая Battlefield порадует масштабными сражениями с участием до 128 игроков (по 64 на команду) — с соответствующими картами и режимами
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Новую Battlefield обещали анонсировать до конца весны, а выпустить осенью. То же самое актуально и для новой Call of Duty.
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