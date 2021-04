Известный в кругах фанатов Call of Duty и Battlefield инсайдер Том Хендерсон, получивший какой-никакой, но всё же кредит доверия благодаря его сбывавшимся утечкам, вновь вышел на связь и __ поведал известную ему информацию касательно новой части «Зова долга», которая, как сообщается, имеет подзаголовок WWII Vanguard.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ MSI 3080 в Ситилинке - смотри цену Еще одна RTX 3080 пришла в Ситилинк RTX 3070 Gigabyte Gaming в Ситилинке Скидка 30% на топовую механику от XPG! Цена рухнула на порядок на RX 6700XT Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики

Как заявляет Хендерсон, новинку собираются выпустить в том числе и на консолях прошлого поколения — PlayStation 4 и Xbox One — что негативным образом сказалось на технической и геймплейной составляющих проекта; дескать, сдерживаемые ограничениями «пастгена», разработчики не могут реализовать многие идеи. Более того, насколько известно Хендерсону, следующая Call of Duty, которая выйдет в 2022 году, также создаётся с расчётом на PS4 и Xbox One.

Что же касается новой Battlefield, то стоит напомнить, что недавно Хендерсон усомнился в желании DICE и Electronic Arts выпускать новинку на «пастгене», поскольку их морально устаревшее «железо» не способно воспроизвести игровой процесс новинки в том виде, в котором задумывали разработчики. По слухам, новая Battlefield порадует масштабными сражениями с участием до 128 игроков (по 64 на команду) — с соответствующими картами и режимами

реклама

Новую Battlefield обещали анонсировать до конца весны, а выпустить осенью. То же самое актуально и для новой Call of Duty.