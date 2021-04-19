Когда игра существует уже без малого восемь лет, не приходится удивляться тому, что её поклонники начинают собирать пусть и абсолютно бесполезную и бессмысленную, но всё же любопытную статистику. Так, пользователи Reddit провели масштабную работу и подсчитали, сколько обязательных (без осуществления которых игру попросту не пройти) убийств совершает троица главных героев Grand Theft Auto V — Майкл, Франклин и Тревор.

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Оказалось, что Grand Theft Auto V, если проходить её максимально мирно и не заниматься массовыми расстрелами гражданского населения, далеко не самая жестокая игра. Троице героев в общей сложности приходится (по-другому никак) ликвидировать 726 оппонентов. Самым кровожадным героем оказался Франклин — на его счету 295 обязательных трупов за всю игру, на втором месте Тревор с 258 убийствами, и на третьем с большим отставанием (172 убийства) — Майкл. Последнее убийство общее для троих: когда герои сбрасывают Девина Уэстона с обрыва.

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Стоит отметить, что многие считающиеся мирными культовые игры на деле оказываются куда более кровавыми, чем Grand Theft Auto V. Например, молчаливый физик Гордон Фримен в одной только Half-Life 2 «в соло» истребляет 751 оппонента, а Макс Пэйн в третьей части своих приключений и вовсе вынужден уконтрапупить более 1 200 противников.