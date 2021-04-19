Valve устранила уязвимость, позволявшую получить удалённый доступ к ПК через игры на движке Source
В начале прошлой недели группа «белых» хакеров The Secret Club, занимающихся поиском уязвимостей с целью их скорейшего исправления на благо общества, сообщила, что Valve оставила в системе приглашений в играх на движке Source эксплойт, который позволяет получить удалённый доступ к чужим компьютерам. Хакеры-энтузиасты обнаружили проблему ещё два года назад, но всё это время Valve сидела без дела. И вот, похоже, компания решила найти в своих закромах совесть: на выходных представитель The Secret Club под ником Florian сообщил об устранении Valve вышеописанной уязвимости.
реклама
По словам Florian’а, Valve решила проблему и даже разрешила ему поведать подробности публично. Сейчас он работает над полноценным отчётом и советует следить за обновлениями.
Согласно заявлениям участников The Secret Club, у Valve ещё хватает различных уязвимостей, которые компания по какой-то причине не желает исправлять.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила