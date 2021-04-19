В начале прошлой недели группа «белых» хакеров The Secret Club, занимающихся поиском уязвимостей с целью их скорейшего исправления на благо общества, сообщила, что Valve оставила в системе приглашений в играх на движке Source эксплойт, который позволяет получить удалённый доступ к чужим компьютерам. Хакеры-энтузиасты обнаружили проблему ещё два года назад, но всё это время Valve сидела без дела. И вот, похоже, компания решила найти в своих закромах совесть: на выходных представитель The Secret Club под ником Florian сообщил об устранении Valve вышеописанной уязвимости.

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По словам Florian’а, Valve решила проблему и даже разрешила ему поведать подробности публично. Сейчас он работает над полноценным отчётом и советует следить за обновлениями.

Согласно заявлениям участников The Secret Club, у Valve ещё хватает различных уязвимостей, которые компания по какой-то причине не желает исправлять.