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Дополнение Stellaris Nemesis стартовало со второй позиции в чарте продаж Steam

Хотя оценки у него, прямо скажем, прискорбные.
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Наступление вечера воскресенья означает не только то, что завтра начинается тяжёлая для большинства людей пятидневная рабочая неделя, но и то, что Valve опубликовала свой традиционный недельный чарт продаж. На этот раз изменений в чарте достаточно много: кооперативная аркадка It Takes Two вырвалась на первое место, дополнение Nemesis для Stellaris стартовало со второй позиции несмотря на свои очень невысокие пользовательские оценки, ну а Valheim вернулась в чарт на шестое место, ну а лидер прошлых двух недель в лице Outriders «скатился» на пятую позицию.

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В целом десятка лидеров выглядит следующим образом:

  • It Takes Two;
  • Stellaris: Nemesis;
  • Valve Index VR Kit;
  • Sea of Thieves;
  • Outriders;
  • Valheim;
  • Monster Hunter World Iceborne;
  • The Forest;
  • Forza Horizon 4;
  • Satisfactory.

Отметим, что дополнение Nemesis было призвано стать самым масштабным за время существования игры, но само игровое сообщество его не оценило, упоминая неоднозначные новые механики, увеличение количества рутинных действий и баги. Что ж, надежда на то, что недоработки будут исправлены, всегда присутствует.

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