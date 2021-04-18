Дополнение Stellaris Nemesis стартовало со второй позиции в чарте продаж Steam
Наступление вечера воскресенья означает не только то, что завтра начинается тяжёлая для большинства людей пятидневная рабочая неделя, но и то, что Valve опубликовала свой традиционный недельный чарт продаж. На этот раз изменений в чарте достаточно много: кооперативная аркадка It Takes Two вырвалась на первое место, дополнение Nemesis для Stellaris стартовало со второй позиции несмотря на свои очень невысокие пользовательские оценки, ну а Valheim вернулась в чарт на шестое место, ну а лидер прошлых двух недель в лице Outriders «скатился» на пятую позицию.
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В целом десятка лидеров выглядит следующим образом:
- It Takes Two;
- Stellaris: Nemesis;
- Valve Index VR Kit;
- Sea of Thieves;
- Outriders;
- Valheim;
- Monster Hunter World Iceborne;
- The Forest;
- Forza Horizon 4;
- Satisfactory.
Отметим, что дополнение Nemesis было призвано стать самым масштабным за время существования игры, но само игровое сообщество его не оценило, упоминая неоднозначные новые механики, увеличение количества рутинных действий и баги. Что ж, надежда на то, что недоработки будут исправлены, всегда присутствует.
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