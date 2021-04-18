Наступление вечера воскресенья означает не только то, что завтра начинается тяжёлая для большинства людей пятидневная рабочая неделя, но и то, что Valve опубликовала свой традиционный недельный чарт продаж. На этот раз изменений в чарте достаточно много: кооперативная аркадка It Takes Two вырвалась на первое место, дополнение Nemesis для Stellaris стартовало со второй позиции несмотря на свои очень невысокие пользовательские оценки, ну а Valheim вернулась в чарт на шестое место, ну а лидер прошлых двух недель в лице Outriders «скатился» на пятую позицию.

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В целом десятка лидеров выглядит следующим образом:

It Takes Two;

Stellaris: Nemesis;

Valve Index VR Kit;

Sea of Thieves;

Outriders;

Valheim;

Monster Hunter World Iceborne;

The Forest;

Forza Horizon 4;

Satisfactory.

Отметим, что дополнение Nemesis было призвано стать самым масштабным за время существования игры, но само игровое сообщество его не оценило, упоминая неоднозначные новые механики, увеличение количества рутинных действий и баги. Что ж, надежда на то, что недоработки будут исправлены, всегда присутствует.