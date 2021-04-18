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22 минуты игрового процесса свежей демоверсии Resident Evil Village

Игра работает даже лучше, чем заявляла Capcom.
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Сегодня Capcom открыла для всех желающих американских обладателей консолей PlayStation 4 и PlayStation 5 доступ к первой части свежей демонстрационной версии Resident Evil Village. Естественно, крупные и не очень издания не могли обойти такую возможность стороной и опубликовали соответствующие видеоролики-прохождения. Издание IGN, например, поделилось аж 22-минутным прохождением в деревенской локации.

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Кроме того, энтузиасты с YouTube-канала ElAnalistaDeBits опубликовали видеоролик-сравнение производительности и качества графики на консолях Sony двух («с половиной») поколений: PlayStation 4, PlayStation 4 Pro и PlayStation 5. Выяснилось, что Capcom стоит похвалить за оптимизацию Resident Evil Village: на всех трёх консолях игра работает гораздо лучше, чем заявляли сами разработчики.

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В России «пощупать» первый этап новой демоверсии на PlayStation можно будет сегодня — с 20:00 по МСК до 04:00, то есть, всего несколько часов. Второй этап, локацией которого вместо деревни станет замок, пройдёт ровно через неделю в то же время. А вот сразу оба этапа демоверсии, к которым также подключат обладателей PC и консолей Xbox, запланирован на 2 мая 03:00 по МСК и пройдёт ровно сутки.

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Релиз Resident Evil Village состоится 7 мая.

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22 минуты игрового процесса свежей демоверсии Resident Evil Village
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