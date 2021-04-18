Летом 2019 года игровое подразделение Amazon объявило о том, что подключилось к работе над условно-бесплатной MMORPG по вселенной «Властелина колец» совместно с китайской компанией Leyou. Всё вроде шло неплохо, пока в декабре прошлого китайский игровой гигант Tencent не решил залезть и сюда, купив вышеуказанную студию. С тех Amazon и Tencent неоднократно пытались заключить новый контракт, который бы был признан компромиссным для обеих компаний, но многочисленные попытки переговоров так ни к чему не привели.

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В итоге амбициозную MMORPG было решено отменить, а игровое подразделение Amazon перевести на другие проекты; на какие именно, пока не уточняется.

Иными словами, полку неудач на игровом поприще у Amazon прибыло. MMORPG New World пережила не один перенос релиза и пока что вызывает лишь опасения, боевик Crucible оказался настолько неудачным, что его пришлось снять с продаж и постараться в ускоренном темпе забыть, и вот, теперь печальный список пополнил проект по «Властелину колец».