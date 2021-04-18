Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Амбициозная MMORPG по «Властелину колец» от Amazon отменена

По игре было две новости: «работа началась» и «проект отменён».
+
Новая дешевая RTX 3060 в Ситилинке
RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ
RTX 3070 Gigabyte Gaming в Ситилинке

Летом 2019 года игровое подразделение Amazon объявило о том, что подключилось к работе над условно-бесплатной MMORPG по вселенной «Властелина колец» совместно с китайской компанией Leyou. Всё вроде шло неплохо, пока в декабре прошлого китайский игровой гигант Tencent не решил залезть и сюда, купив вышеуказанную студию. С тех Amazon и Tencent неоднократно пытались заключить новый контракт, который бы был признан компромиссным для обеих компаний, но многочисленные попытки переговоров так ни к чему не привели.

реклама

анонсы и реклама
48Gb RTX 8000 - не такая дорогая на сегодня
MSI 3080 в Ситилинке - смотри цену
Еще одна RTX 3080 пришла в Ситилинк
Скидка 30% на топовую механику от XPG!
Цена рухнула на порядок на RX 6700XT
Rocket Lake в Compeo.ru
Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики

В итоге амбициозную MMORPG было решено отменить, а игровое подразделение Amazon перевести на другие проекты; на какие именно, пока не уточняется.

Иными словами, полку неудач на игровом поприще у Amazon прибыло. MMORPG New World пережила не один перенос релиза и пока что вызывает лишь опасения, боевик Crucible оказался настолько неудачным, что его пришлось снять с продаж и постараться в ускоренном темпе забыть, и вот, теперь печальный список пополнил проект по «Властелину колец».

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amazon
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Амбициозная MMORPG по «Властелину колец» от Amazon отменена
+
Геймдиректор Days Gone считает, что оценки на Metacritic — самое важное для Sony
15
В The Elder Scrolls Online появится валюта, за которую можно будет покупать предметы из лутбоксов
2
Авторы C&C: Remastered Collection остановили разработку экшена Earthbreakers и переключились на новый проект
2
Игроки разгневаны резким повышением региональных цен на F1 2021
11
Hitman 3 продалась в четыре раза лучше предыдущей части
1

Интересные материалы

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11 апреля 2021 28
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
10 апреля 2021 81
Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
8 апреля 2021 305
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
15 апреля 2021 102
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
12 апреля 2021 178
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
12 апреля 2021 34

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Battlefield: Bad Company 2 – совсем неплохая компания
24
Термопаста Arctic MX-5: сравнительное тестирование
47
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming Radeon RX 6800 XT OC (TUF-RX6800XT-O16G-Gaming)
6
Заражение компьютера вирусом-шифровальщиком WANNACASH и устранение последствий его деятельности
37
Обзор смарт-часов ZTE Y8
1
Битва процессоров: Core i7-10700КF VS Ryzen 7 3800XТ в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
5

Сейчас обсуждают

sanchez521
13:09
То есть, с твоих слов, выпускники Гарварда братья Винклвосс, одни из крупнейших инвесторов в кртипту - представители " ТОЛЬКО бедных и малограмотных слои из отсталых стран"?
Очередное падение Ethereum и Bitcoin обернулось для инвесторов убытками на 10 миллиардов долларов
Дмитрий Давыдов
13:09
Когда уже 11980 ждать?
Core i9-11900K с гарантированными 5.1 ГГц на всех ядрах оценён Silicon Lottery в 879 долларов
Собакевич
13:07
Русский язык не родной? Или ты просто двоечник?
Российские инженеры разрабатывают летающий автомобиль с дальностью полёта до 500 км
REY_B_
13:07
Быдлу конечно. Оно лишь может мычать "ой, цены большие, а травка не такая как раньше".
Трамп получил бессрочную блокировку в Facebook и Instagram и пока не может писать в социальных сетях
Собакевич
13:05
"Неудачный пользователь"? Т.е. кто-то создал пользователя - но вышло хреново, говённый получился?
Заражение компьютера вирусом-шифровальщиком WANNACASH и устранение последствий его деятельности
vitosol
13:01
Шутка юмора, надеюсь. Или правда, веришь.
Core i9-11900K с гарантированными 5.1 ГГц на всех ядрах оценён Silicon Lottery в 879 долларов
REY_B_
13:00
Гитлер тоже пришёл к власти демократическим путём. Но дальше демократии уже не было. Экономически, что у Гитлера, что у Байдена, программы одинаковы. Лишь временные отрезки разные. И через пару лет, к...
Трамп получил бессрочную блокировку в Facebook и Instagram и пока не может писать в социальных сетях
лилия смирнова
12:58
Ага, и биткоин по капитализации будет как 10 Visa. При том, что это чисто спекулятивный актив.
Очередное падение Ethereum и Bitcoin обернулось для инвесторов убытками на 10 миллиардов долларов
Иванов Иван
12:53
Очередное падение Ethereum и Bitcoin обернулось для инвесторов убытками на 10 миллиардов долларов
Jurij Kurlapov
12:53
У Nvidia стоит задача загнать майнеров с игровых карт на майнинговые(которые дороже по цене, но дешевле по себестоимости) , чтобы стрич всех баранов, а не только майнеров. Рано или поздно они поставле...
Рост стоимости Эфира до $2400 позволил окупить вложения в покупку новой видеокарты на 30% быстрее
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем