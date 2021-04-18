Амбициозная MMORPG по «Властелину колец» от Amazon отменена
Летом 2019 года игровое подразделение Amazon объявило о том, что подключилось к работе над условно-бесплатной MMORPG по вселенной «Властелина колец» совместно с китайской компанией Leyou. Всё вроде шло неплохо, пока в декабре прошлого китайский игровой гигант Tencent не решил залезть и сюда, купив вышеуказанную студию. С тех Amazon и Tencent неоднократно пытались заключить новый контракт, который бы был признан компромиссным для обеих компаний, но многочисленные попытки переговоров так ни к чему не привели.
реклама
В итоге амбициозную MMORPG было решено отменить, а игровое подразделение Amazon перевести на другие проекты; на какие именно, пока не уточняется.
Иными словами, полку неудач на игровом поприще у Amazon прибыло. MMORPG New World пережила не один перенос релиза и пока что вызывает лишь опасения, боевик Crucible оказался настолько неудачным, что его пришлось снять с продаж и постараться в ускоренном темпе забыть, и вот, теперь печальный список пополнил проект по «Властелину колец».
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила