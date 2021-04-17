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В The Elder Scrolls Online появится валюта, за которую можно будет покупать предметы из лутбоксов

Это честно.
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Разработчики онлайн-игры The Elder Scrolls Online дали понять, что в этом проекте появится новая валюта, предназначенная для покупки предметов из лутбоксов. Осталось дождаться соответствующего обновления, запланированного на середину июня, и игрокам можно будет покупать предметы без необходимости тратить реальные деньги за вожделенные коробочки с контентом.

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Эта самая валюта (называется она «печати свершений») будет зарабатываться благодаря ежедневным и еженедельным испытаниям, за которые также полагаются золото и опыт. Печати свершений дают возможность покупать по отдельности всё содержимое лутбоксов. Причём, если игрок будет копить эту валюту и ждать уникальных предложений от разработчиков.

Аналитики предполагают, что изменения в экономической модели The Elder Scrolls Online связаны с политикой Xbox Game Studios. Последняя считает, что все предметы, доступные для покупки в играх, можно приобрести бесплатно, просто играя.

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