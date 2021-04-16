В Steam проходит распродажа от Capcom — игры серий Resident Evil, Devil May Cry и Dead Rising со скидками до 80 %
Цены на AAA-игры уже давно зафиксировались в районе 1999—2999 рублей на старте, что, конечно, ни в какие ворота не лезет, вынуждая отечественных геймеров ждать крупных распродаж с большими скидками. К счастью, периодически в Steam проходят непродолжительные, но от этого не менее ценные распродажи игр конкретных издательств. Сегодня очередь дошла до Capcom.
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В рамках распродажи принимают участие игры франшиз Resident Evil, Devil May Cry, Monster Hunter, Dead Rising и Mega Man, мы же со своей стороны в данной заметке упомянем несколько наиболее субъективно интересных предложений.
- Devil May Cry 5 за 1 199 рублей (скидка 20 %);
- Street Fighter V за 279 рублей (скидка 60 %);
- Resident Evil 3 Remake за 659 рублей (скидка 67 %);
- Resident Evil 2 Remake за 639 рублей (скидка 60 %);
- Resident Evil 6 за 239 рублей (скидка 80 %).
Распродажа продлится до 20 апреля.
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