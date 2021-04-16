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Другое

В Steam проходит распродажа от Capcom — игры серий Resident Evil, Devil May Cry и Dead Rising со скидками до 80 %

Многие достойные игры можно взять по адекватным ценам.
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Цены на AAA-игры уже давно зафиксировались в районе 1999—2999 рублей на старте, что, конечно, ни в какие ворота не лезет, вынуждая отечественных геймеров ждать крупных распродаж с большими скидками. К счастью, периодически в Steam проходят непродолжительные, но от этого не менее ценные распродажи игр конкретных издательств. Сегодня очередь дошла до Capcom.

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В рамках распродажи принимают участие игры франшиз Resident Evil, Devil May Cry, Monster Hunter, Dead Rising и Mega Man, мы же со своей стороны в данной заметке упомянем несколько наиболее субъективно интересных предложений.

  • Devil May Cry 5 за 1 199 рублей (скидка 20 %);
  • Street Fighter V за 279 рублей (скидка 60 %);
  • Resident Evil 3 Remake за 659 рублей (скидка 67 %);
  • Resident Evil 2 Remake за 639 рублей (скидка 60 %);
  • Resident Evil 6 за 239 рублей (скидка 80 %).

Распродажа продлится до 20 апреля.

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Сейчас обсуждают

Bare_Metal
18:20
У 3700х и старше сосут все интелы поголовно.
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VRoman
18:19
Ещё такой же шаг вперёд будет при переходе с 3600Х на 5800Х. ;-) Плюс 25% производительности на ядро (IPC + частота) и плюс ещё два ядра.
Ryzen 5 3600 - самый популярный процессор в России
Михаил
18:16
На интеле не игра будет, а сбор артефактов
Новая графика Intel UHD 750 уступает AMD Vega 8 и Vega 11 в большинстве игр — тест ScatterVolt
Вова Огонь
18:15
Ты сказочный. На Веге можно поиграть, а на штэуде обосраться по дэфолту - сразу из коробки. А так последняя Vega 8 обходит RX550 и GT1030. Или для тебя это не карты?
Новая графика Intel UHD 750 уступает AMD Vega 8 и Vega 11 в большинстве игр — тест ScatterVolt
Михаил
18:14
АМД это игровая графика, аналог той графики что в консоли зашивается. В консолях побыстрее потому что там память DDR5 стоит давно. Так что вот когда внедрят DDR5, на амд она давно используется. Интел ...
Новая графика Intel UHD 750 уступает AMD Vega 8 и Vega 11 в большинстве игр — тест ScatterVolt
Михаил
18:13
Самая главное это площадь в процессоре с игровой графикой. То за пример? Какая разница какими там блоками разбито, маленькими или большими чисто для циферок для даунов. Такие же как ты продолжают инте...
Новая графика Intel UHD 750 уступает AMD Vega 8 и Vega 11 в большинстве игр — тест ScatterVolt
Михаил
18:11
Интел что игровые видеокарты делает. Самая настоящая игровая графика встроенная только у АМД. У интела так. Раньше запускал игры на интеле, картинка не полная, не полная отрисовка. Поэтому они и боять...
Новая графика Intel UHD 750 уступает AMD Vega 8 и Vega 11 в большинстве игр — тест ScatterVolt
Михаил
18:10
Продукции амд ты не видишь? Иди глаза протри. Все на полках.
Intel не сможет помешать технологическому лидерству AMD до 2024 года как минимум
Михаил
18:10
Пример приведу. Обновление 1С, на интеле грузились все ядра, на амд только одно. Конечно врнучи. Но себе вручи аленьи рога за тупорылость
Intel не сможет помешать технологическому лидерству AMD до 2024 года как минимум
Михаил
18:07
Пример обновление работы 1С, у амд только 1 ядро, у интела все. Если не знаешь то заткнись и повесь на стене себе, и если ты об это узнал только через 15 лет то ты алень. Поэтому ваш интел и прибавить...
Intel не сможет помешать технологическому лидерству AMD до 2024 года как минимум
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