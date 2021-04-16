Совсем недавно компания Bethesda публиковала план поддержки ролевой игры Fallout 76. Первое обновление под названием «Полная боеготовность» должно выйти уже 27 апреля, с его выходом в игре начнётся четвёртый сезон контента. Обновление добавит в клиент возможность сбрасывать очки S.P.E.C.I.A.L. в C.A.M.P., а также возможность строить несколько разных C.A.M.P. вкупе с расширенным набором ежедневных операций.

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Что до самого четвёртого сезона, то для игроков Fallout 76 уже известен список наград, получение которых будет происходить по мере продвижения по шкале прогресса — всего запланировано 100 уровней. Будут там новые скины, окраски для брони, расходные предметы, игровая валюта и много чего ещё. Особые бонусы предусмотрены для участников клуба Fallout 1st.

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Если вы хотите приобщиться к миру Fallout 76 прямо сейчас, то знайте, что до 19 апреля в игре игроки будут получать вдвое очков S.C.O.R.E за прохождение ежедневных испытаний.