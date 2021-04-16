С момента выхода Immortals Fenyx Rising не прошло и полугода, а два из трёх запланированных дополнений к нему уже вышли, с третьим на подходе в следующий четверг, 22 апреля. Соответствующей датой выхода несколько часов назад поделилась сама Ubisoft.

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Аддон называется «Потерянные боги»: после кратковременного путешествия в Древний Китай игроки вернутся в Древнюю Грецию, но уже в обличье новой героини по имени Эш, которой нужно разыскать и помирить поссорившихся богов, ведь их ссора угрожает сохранности мира и баланса сил в нём.

Дополнение «Потерянные боги» является самым нестандартным из трёх, поскольку оно не только вводит в игру новую сюжетную линию, но и меняет положение камеры: за приключениями Эш предстоит наблюдать сверху, а не со стороны или из-за спины.