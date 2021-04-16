Несколько часов назад в Сети с подачи японского раздела издания Bloomberg появилась информация о том, что один из крупнейших участников видеоигрового рынка — японская компания Square Enix — обсуждала с несколькими другими корпорациями условия продажи своего игрового бизнеса. Сами понимаете, тема серьёзная, поэтому руководство Square Enix решило не отмалчиваться и практически сразу выступило с публикацией-опровержением.

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По словам представителей Square Enix, компания не рассматривает возможность продажи какой-либо части своего бизнеса, а также не получала соответствующих предложений ни от одной из третьих сторон.

Напомним, что сейчас у Square Enix всё довольно неплохо: успешный запуск Outriders, подготовка к релизу улучшенной версии NieR Replicant, финишная прямая производства Life is Strange True Colors и другие, несомненно, наполеоновские планы на будущее.