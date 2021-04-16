Разработчики Cyberpunk 2077 заработали в прошлом году более $300 миллионов чистой прибыли
Компания CD Projekt RED опубликовала у себя на сайте промежуточный итог по деятельности за прошлый год. В заметке указываются основные финансовые показатели: общая выручка составила 2,139 миллиарда польских злотых (это около $562 миллионов), а чистая прибыль — 1,154 миллиарда польских злотых (около $303 миллиона).
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Показатели по прошлому году не могут быть плохими, ведь 10 декабря состоялся релиз Cyberpunk 2077. Да, он прошёл далеко не гладко, игру убрали из цифрового магазина PlayStation, но коммерческий успех проекта обеспечит его создателям безопасное существование на долгие годы вперёд. Поэтому всем скептикам, считающим, что у CD Projekt всё плохо, компанию ждёт разорение и так далее, стоит сейчас задуматься.
В сообщении на сайте студии также указывается, что опубликованные данные ещё должны пройти аудит, поэтому конечный результат может измениться в любую сторону. Подробный финансовый отчёт поляки обязуются опубликовать 22 апреля — то есть, через неделю.
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