В Steam периодически проходят довольно ценные по размеру скидок и перечню принимающих в них участие игр распродажи «посреди недели». На сей раз очередь дошла до Electronic Arts, которая в конце 2019—середине 2020 года вернулась в Steam вместе со всеми своими популярными и культовыми проектами. Что ж, теперь пора приобрести всё это добро с огромными скидками.

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Ввиду «камерности» распродажи, принимающих в ней участие проектов не очень много, но все они достойны внимания. Мы же, по традиции, перечислим пять наиболее интересных предложений из представленных.

Titanfall 2 за 349 рублей (скидка 75 %);

Battlefield V за 1 154 рубля (скидка 67 %);

Battlefield 4 Premium Edition за 624 рубля (скидка 75 %);

Crysis 3 за 419 рублей (скидка 70 %);

Crysis 2 Maximum Edition за 349 рублей (скидка 75 %).

Акция продлится ещё одиннадцать дней, или до 26 апреля.