Космическая стратегия Stellaris получила крупное дополнение Nemesis
Разработчики из Paradox, как и было обещано ещё месяц назад, сегодня открыли доступ к масштабному дополнению Nemesis для космической 4X-стратегии Stellaris. Аддон предлагается по цене в 435 рублей и уже довольствуется очень высокими пользовательскими оценками в Steam.
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По сюжету аддона, нам предстоит «определить судьбу» терпящей крах галактики, и стать либо её спасителем, либо источником бед и несчастий, обрушивающихся на её обитателей. С моральной точки зрения очень сложный, а потому — очень интересный выбор. Поскольку в Nemesis мы будем олицетворять собой чуть ли не высшую власть в галактике, то в нашем распоряжении появятся наиболее могущественные геймплейные возможности из всех, что присутствуют в игре.
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Вместе с дополнением в Stellaris также появляется система шпионажа, ведь, как известно, друзей надо держать близко, а врагов — ещё ближе.
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