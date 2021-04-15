До запуска продаж Shadow Man Remastered остаются считанные часы, поэтому нет ничего удивительного в том, что издание PC Gamer сегодня наткнулось на ещё не открытое для всеобщего доступа сопутствующее релизу проекта видео.

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Если после просмотра видео вас не покидает чувство, что никаким ремастером тут и не пахнет, то оно частично обоснованно. Дело в том, что непосредственно текстуры в ремастере улучшены незначительно, а основные изменения касаются освещения, эффектов постобработки, поддержки широкоформатных мониторов, улучшенного ИИ, а также возвращённого ранее вырезанного из оригинальной Shadow Man контента.

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Новость актуальна только для PC; консольные версии ремастера выйдут позже.