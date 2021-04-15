Трейлер к сегодняшнему релизу Shadow Man Remastered
До запуска продаж Shadow Man Remastered остаются считанные часы, поэтому нет ничего удивительного в том, что издание PC Gamer сегодня наткнулось на ещё не открытое для всеобщего доступа сопутствующее релизу проекта видео.
реклама
Если после просмотра видео вас не покидает чувство, что никаким ремастером тут и не пахнет, то оно частично обоснованно. Дело в том, что непосредственно текстуры в ремастере улучшены незначительно, а основные изменения касаются освещения, эффектов постобработки, поддержки широкоформатных мониторов, улучшенного ИИ, а также возвращённого ранее вырезанного из оригинальной Shadow Man контента.
реклама
Новость актуальна только для PC; консольные версии ремастера выйдут позже.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила