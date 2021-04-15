Профильное издание Game Informer подготовило для своих читателей целую пачку новых материалов, так или иначе связанных с грядущей Resident Evil Village. Свеженький ролик, опубликованный на официальном канале издания, посвятили системе улучшений в игре.

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Выяснилось, что для постоянного улучшения базовых характеристик главного героя и его оружия игроку нужно будет убивать животных и относить их мясо упитанному продавцу по прозвищу Герцог. Последний может не только покупать всё съестное, но и готовить из поставленного мяса полноценные блюда. В ролике показано, что процесс поимки скота в деревне не такой уж и простой — животные будут давать отпор в силу своих возможностей.

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По апгрейдам оружия выяснилось следующее: игрок собирает выпадающую денежку с врагов или просто подбирает разбросанное добро по миру. В оружии можно менять скорость перезарядки, размер обоймы, калибровать прицел и повышать убойную силу.

Resident Evil Village поступит в продажу 7 мая на PC и всех актуальных консолях. Напомним также, что 16 апреля (то бишь, завтра) разработчики собираются показать новые кадры из игры в рамках мероприятия Resident Evil Showcase.