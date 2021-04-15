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Новый ролик Resident Evil Village посвятили прокачке оружия и характеристик героя

Есть забавные условности, как всегда.
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Профильное издание Game Informer подготовило для своих читателей целую пачку новых материалов, так или иначе связанных с грядущей Resident Evil Village. Свеженький ролик, опубликованный на официальном канале издания, посвятили системе улучшений в игре.

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Выяснилось, что для постоянного улучшения базовых характеристик главного героя и его оружия игроку нужно будет убивать животных и относить их мясо упитанному продавцу по прозвищу Герцог. Последний может не только покупать всё съестное, но и готовить из поставленного мяса полноценные блюда. В ролике показано, что процесс поимки скота в деревне не такой уж и простой — животные будут давать отпор в силу своих возможностей.

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По апгрейдам оружия выяснилось следующее: игрок собирает выпадающую денежку с врагов или просто подбирает разбросанное добро по миру. В оружии можно менять скорость перезарядки, размер обоймы, калибровать прицел и повышать убойную силу.

Resident Evil Village поступит в продажу 7 мая на PC и всех актуальных консолях. Напомним также, что 16 апреля (то бишь, завтра) разработчики собираются показать новые кадры из игры в рамках мероприятия Resident Evil Showcase.

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Вы в этот бред верите? Майнеры для нвидиа приносят больше денег чем геймеры, потому что покупают не одну карту ,а вагон карт.
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SerGee
16:25
показуха, не более.. если бы nVidia была бы заинтересована, выпустила еще полгода назад АППППППАРАТНО защищенную от криптоугара продукцию
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dmitry07
16:23
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Новый ролик Resident Evil Village посвятили прокачке оружия и характеристик героя
nonses84
16:21
Да с невидией и так всё понятно уже давно. Хуже интела уже стала, один маркетинг, то с лучами , то с длсс , то теперь это. Только под майнинг и годятся.
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D3m0n
16:14
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Судя по всему, особого графония не предполагается. Ну да ладно. Возьмут сюжетом.
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