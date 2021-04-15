Разработчики игр частенько оставляют в своих творениях файлы с описанием механик, функций и квестов, которых в их имеющихся в продаже версиях попросту нет. То ли это делается по невнимательности, то ли специально с расчётом на энтузиастов-датамайнеров, но сегодня один из таких энтузиастов, скрывающийся под псевдонимом romulus_is_here, поделился свежей находкой, которую удалось обнаружить в файлах Cyberpunk 2077 после выпуска обновления 1.2.

реклама

анонсы и реклама <b>i9 11900K</b>- цена пошла вниз Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам RTX 3090 - цены пошли вниз Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь i9 11900 недорого в Ситилинке i5 11600K в Ситилинке Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены

В частности, датамайнеру удалось добыть сведения о так называемых уличных историях — небольших квестах, в задачу которых войдёт обогащение мира Cyberpunk 2077 сюжетным контентом. Так, в одном из таких ещё не добавленных в игру квестов упоминается захват заложников группировкой Kurtz Militia, а в другом — секретная «база» нетраннеров.

Есть и более подробные описания. Например, в одном из квестов игрокам нужно прийти на помощь некоему Энтони Андерсону и спасти его от Мусорщиков. Действие квеста должно частично происходить в новой локации, которую назвали «Убежищем новичков» (Newcomers Haven) — это недостроенная церковь, которая теперь служит убежищем.

реклама

CD Projekt RED, естественно, данную информацию пока никак не прокомментировала. Напомним, что недавно глава CD Projekt Адам Кичиньский заявил о планах по полному исправлению ошибок Cyberpunk 2077 и расчёте на её многолетние продажи. Бесплатные DLC и платные крупные дополнения обязательно будут, но сроки их выхода были смещены: аддонов раньше 2022 года, например, можно не ждать.