Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Датамайнер нашёл в Cyberpunk 2077 после обновления 1.2 описания ещё не вышедших квестов

Задел под крупные и не очень аддоны? Скорее да, чем нет.
+
8 видов RTX 3060 в Ситилинке - смотри цены
Цена рухнула на порядок на 10 позиций RX 6700XT
RTX 3080 по минимальной цене в Ситилинке

Разработчики игр частенько оставляют в своих творениях файлы с описанием механик, функций и квестов, которых в их имеющихся в продаже версиях попросту нет. То ли это делается по невнимательности, то ли специально с расчётом на энтузиастов-датамайнеров, но сегодня один из таких энтузиастов, скрывающийся под псевдонимом romulus_is_here, поделился свежей находкой, которую удалось обнаружить в файлах Cyberpunk 2077 после выпуска обновления 1.2.

реклама

анонсы и реклама
<b>i9 11900K</b>- цена пошла вниз
Rocket Lake в Compeo.ru
Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам
RTX 3090 - цены пошли вниз
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
i9 11900 недорого в Ситилинке
i5 11600K в Ситилинке
Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены

В частности, датамайнеру удалось добыть сведения о так называемых уличных историях — небольших квестах, в задачу которых войдёт обогащение мира Cyberpunk 2077 сюжетным контентом. Так, в одном из таких ещё не добавленных в игру квестов упоминается захват заложников группировкой Kurtz Militia, а в другом — секретная «база» нетраннеров.

Есть и более подробные описания. Например, в одном из квестов игрокам нужно прийти на помощь некоему Энтони Андерсону и спасти его от Мусорщиков. Действие квеста должно частично происходить в новой локации, которую назвали «Убежищем новичков» (Newcomers Haven) — это недостроенная церковь, которая теперь служит убежищем.

реклама

CD Projekt RED, естественно, данную информацию пока никак не прокомментировала. Напомним, что недавно глава CD Projekt Адам Кичиньский заявил о планах по полному исправлению ошибок Cyberpunk 2077 и расчёте на её многолетние продажи. Бесплатные DLC и платные крупные дополнения обязательно будут, но сроки их выхода были смещены: аддонов раньше 2022 года, например, можно не ждать.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

cd projekt red cyberpunk 2077
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Датамайнер нашёл в Cyberpunk 2077 после обновления 1.2 описания ещё не вышедших квестов
+
Французское подразделение Xbox в честь обновления MS Flight Simulator разыгрывает компьютер в форме авиадвигателя
3
Продюсер Diablo II раскритиковал Blizzard за «цензуру» в ремастере
10
Telegram получил сразу два новых веб-клиента для мобильных и стационарных устройств
2
Аудитория Apex Legends превысила порог в 100 миллионов пользователей
2
Авторы модификации No VR для Half-Life: Alyx показали новый геймплей с поумневшими врагами
10

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
4 апреля 2021 26
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11 апреля 2021 27
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
10 апреля 2021 79
Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
8 апреля 2021 304
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
12 апреля 2021 176
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
12 апреля 2021 28

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: апрель 2021
65
Солнечные бури могут быть причиной сбоев или поломок электроники на Земле
61
Второй M.2 слот неактивен на материнских платах B560 с процессором Intel 10th Gen
28
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
37
Сборка мощного игрового компьютера по цене автомобиля в 2021 году
20
Апрельская распродажа – ключ на Windows 10 Pro за $7,45

Сейчас обсуждают

Вячеслав Долгополов
15:09
Как раз регионы где самые тупые и ушербные живут)
Россияне недовольны строительством сетей 5G — дело доходит даже до уничтожения оборудования
Voznyak Anatolyi
15:09
Вчера системник с 3060 купил по цене видюхи 3060... 50мх на 115 ваттах при 43 градусах.
Ethereum обновил рекорд стоимости на отметке в 2300$, но это не спасло майнеров от падения доходов
peppery
15:04
Кто тебе в голову нассал, несчастная?
Россияне недовольны строительством сетей 5G — дело доходит даже до уничтожения оборудования
peppery
15:03
Ну-ка, ну-ка, просвети нас
Россияне недовольны строительством сетей 5G — дело доходит даже до уничтожения оборудования
Толик Смирнов
15:02
а фигли, амеркосы раскидываются санкциями, но страдают в первую очередь их вассалы. а они в чоколаде.
Глава ASML указал на бессмысленность санкций против Китая
Mike_Loki
15:01
Спутник из дендрофекального композита. %-)
В Финляндии хотят запустить на орбиту деревянный спутник
Alexander Stolz
15:00
Вас тогда ещё не было и вы просто не понимаете, что у 90% населения не было ни приставок, ни ПК. P.S. у самого первый ПК появился в 96 году (P1 100/8Mb RAM/1Mb video).
Уже завтра состоится первый этап перехода на протокол Ethereum 2, снижающий доходность майнеров
fokuslotus
15:00
так говорили же, что военные используют частоты 5g, так что эти мракобесы должны были переболеть и сдохнуть все еще давно. или на худой конец вырасти вторая голова. А почему такого нет? Странно, это к...
Россияне недовольны строительством сетей 5G — дело доходит даже до уничтожения оборудования
Mike_Loki
14:59
Из "говна и палок" - неполиткорректно. Правльно говорить из "дендрофекального композита".
Красная тревога: спутники OneWeb и Starlink едва не столкнулись над Землёй
Александр Толикин
14:54
Манит он меня майнит.
Разбираемся, как одновременно майнить и играть на примере видеокарты GeForce GTX 1060
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем