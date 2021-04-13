В беседе с журналистами агентства Reuters президент CD Projekt Адам Кичиньский не мог не затронуть тему состояния Cyberpunk 2077 и дальнейших планов компании касательно данного проекта. По всей видимости, руководство CD Projekt пророчит Cyberpunk 2077 повторение судьбы The Witcher 3 Wild Hunt: как отметил Кичиньский, он уверен в способности команды разработчиков довести Cyberpunk 2077 до позволяющего гордиться проектом уровня качества и успешно продавать его на протяжении многих лет.

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Что касается возвращения Cyberpunk 2077 в PlayStation Store, то, как считает Кичиньский, релиз обновления 1.2 на один шаг приблизил игру к повторному появлению на полках цифрового магазина Sony. Отношения с японской компанией у CD Projekt, как уточняет Кичиньский, всегда были и остаются тёплыми и дружескими.

Кроме того, Кичиньский пусть и не прямо, но всё же подтвердил появившуюся недавно информацию об отмене мультиплеерного проекта по Cyberpunk 2077. Как считает глава CD Projekt, данный формат более рискованный для студии, которая всю свою историю трудилась над проектами для одиночного прохождения.

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Пользуясь случаем, стоит напомнить, что CD Projekt переходит к новой стратегии развития, и с 2022 года начнёт создавать сразу два проекта одновременно. В этом деле ей поможет приобретённая недавно компания Digital Scapes.