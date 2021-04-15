На днях Asobo Studio, отвечающая за Microsoft Flight Simulator (2020), сообщила о выходе обновления, улучшающего внешний вид территорий Франции и стран Бенилюкса. Французское подразделение Xbox решило отметить данное событие и провести розыгрыш эксклюзивного компьютера с уникальным внешним видом: в форме авиадвигателя.

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Хотя внешний вид такого «кастомного» компьютера впечатляет, о «внутренностях» сказать то же самое уже не получится. Согласно описанию, внутри корпуса скрыты материнская плата Aorus Z590 Elite AX, процессор Intel Core i7-11700K и видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3070. По всей видимости, глобальный дефицит игровых видеокарт и многократный «оверпрайс» на имеющиеся в продаже варианты неизбежно повлияли на данную сборку.

Крутится ли у этого «двигателя» основная турбина, неизвестно.