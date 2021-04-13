Microsoft совместно с Asobo Studio сообщили о выходе для Microsoft Flight Simulator посвящённого Франции и странам Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды и Люксембург) обновления, улучшающего внешний вид локаций в соответствующих государствах. А чтобы мы представляли себе масштаб проведённой работы, нашему вниманию представили соответствующий видеоролик с демонстрацией захватывающих дух пейзажей и великолепных достопримечательностей.

реклама

анонсы и реклама <b>i9 11900K</b>- цена пошла вниз Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам RTX 3090 - цены пошли вниз Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь i9 11900 недорого в Ситилинке i5 11600K в Ситилинке Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены

По всей видимости, дело обновления Microsoft Flight Simulator будет продолжаться ещё не один год: государств на планете много, а обновления внешнего вида получили лишь несколько из них.