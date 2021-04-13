Завораживающие пейзажи Франции и стран Бенилюкса в свежем видео Microsoft Flight Simulator
Microsoft совместно с Asobo Studio сообщили о выходе для Microsoft Flight Simulator посвящённого Франции и странам Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды и Люксембург) обновления, улучшающего внешний вид локаций в соответствующих государствах. А чтобы мы представляли себе масштаб проведённой работы, нашему вниманию представили соответствующий видеоролик с демонстрацией захватывающих дух пейзажей и великолепных достопримечательностей.
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По всей видимости, дело обновления Microsoft Flight Simulator будет продолжаться ещё не один год: государств на планете много, а обновления внешнего вида получили лишь несколько из них.
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